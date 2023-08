Migranti, sgombero dell’area sbarchi a Porto Empedocle

Il piano di trasferimenti immediati della Prefettura

CATANIA – I 90 migranti trasferiti ieri, da Lampedusa a Porto Empedocle, con il traghetto Cossyra che ha attraccato stamattina, non sono neanche entrati nella tensostruttura allestita nell’area portuale. Sono stati caricati direttamente sui bus e trasferiti in tutta la penisola.

Nell’area sbarchi e pre-identificazioni di Porto Empedocle, da dove ieri sono stati spostati con la nave “Dattilo” della Capitaneria di porto 700 persone, restano al momento 380 persone, parte del gruppo di 553 sbarcati con il traghetto di linea Galaxy, che sono in fase di fotosegnalazione e pre-identificazione.

Per stasera, a Porto Empedocle, è previsto l’arrivo di 450 persone che sono state già imbarcate, da Lampedusa, sul traghetto di linea della mattina. A scortarli dall’hotspot di contrada Imbriacola fino al porto è stata la polizia. La Prefettura di Agrigento è al lavoro per fare in modo che entro stasera, quando appunto arriveranno i 450, l’area di Porto Empedocle sia già sgombera.