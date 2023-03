Migranti, trasferimenti con nave e aerei da Lampedusa

In 162 sul traghetto, altri 130 in volo per Catania e Brindisi

1' DI LETTURA LAMPEDUSA (AG) – Sono 162 i migranti che, in mattinata, lasceranno l’hotspot di Lampedusa e verranno imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, altri 130 – degli attuali 995 ospiti – lasceranno l’isola con voli aerei per Catania e Brindisi. Ieri sera, con la nave di linea che è arrivata all’alba a Porto Empedocle, erano state trasferite da Lampedusa 390 persone.

