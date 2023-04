Migranti, via ai trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa

Con traghetto di linea, pattugliatore Gdf ed aereo militare

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AG) – Sono 3.059 i migranti in questo momenti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, per 389 di loro è in corso il trasferimento dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, domattina verranno trasferiti, con il traghetto di linea sempre per Porto Empedocle, altri 250 migranti.

Novanta, invece, lasceranno Lampedusa con il pattugliatore della Guardia di finanza con destinazione Pozzallo e 70 con un aereo militare che atterrerà a Sigonella.

Per la serata di domani, infine, è previsto, sempre con il traghetto di linea per Porto Empedocle, lo spostamento di altri 380 migranti.