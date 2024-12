Milan battuto 2-1, l’Atalanta suona la nona e va in testa

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta vince 2-1 contro il Milan e per una notte si regala la prima posizione in classifica. Decisiva la rete di Lookman nella ripresa, i rossoneri macchiano una buona prestazione perdendo una gara che avevano riportato in equilibrio. Finisce coi nerazzurri a far festa in mezzo al campo, alla nona vittoria consecutiva. Ora i bergamaschi punteranno il Cagliari, altra gara da vincere per poter continuare la marcia in alta classifica.

La gara si è accesa nel giro di una manciata di secondi, su un errore di Kolasinac il Milan ha costruito la prima occasione da gol: Pulisic ha incrociato un gran diagonale, Carnesecchi si è opposto con un grande intervento. Alla prima risposta i nerazzurri sono passati in vantaggio: di De Roon il cross, su punizione dalla sinistra, De Ketelaere sul secondo palo ha anticipato di testa Theo Hernandez. Il francese ha chiesto a gran voce un fallo, ma il direttore di gara ha convalidato la rete. I rossoneri di Fonseca hanno risposto dieci minuti più tardi, da una giocata di Leao è arrivato il pareggio di Morata (a cui poco prima era stato annullato un gol per fuorigioco), lasciato solo dalla difesa di casa. Il gol degli ospiti ha riequilibrato il match, Pasalic ha provato in due occasioni a scardinare la difesa avversaria, ma il croato non è riuscito a trovare la giocata giusta. Allo scadere ci ha provato anche Lookman, la conclusione del nigeriano si è spenta però sul fondo.

Nella ripresa i nerazzurri hanno gestito meglio le folate dei rossoneri, in due occasioni Lookman ha spaventato i rossoneri, ma Maignan si è opposto prima sul tiro ravvicinato, poi sulla conclusione centrale. Il portiere francese non è riuscito però ad opporsi sulla conclusione scatenata da calcio d’angolo, col nigeriano che ha regalato tre punti fondamentali ai nerazzurri.

