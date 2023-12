Milano, abusi sessuali sui figli minori in diretta web: arrestati marito e moglie

Ricevevano versamenti da utenti europei pronti ad assistere allo "spettacolo"

La polizia di Stato di Milano ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo e una donna, entrambi ritenuti responsabili di aver trasmesso in diretta sul web, dietro corrispettivo in denaro, abusi sessuali da loro commessi su minorenni.

L’uomo e la donna, entrambi filippini, sono marito e moglie e le vittime degli abusi sono i figli della coppia. I due ricevevano versamenti da account PayPal riconducibili a utenti europei pronti a pagare per poter assistere a “spettacoli” video in diretta, consistenti in abusi sessuali su minori, commissionati sul momento dagli utenti.

Nel mese di novembre, la polizia postale di Milano aveva effettuato una perquisizione domiciliare e informatica sui dispositivi sequestrati a uno degli indagati, la cui minuziosa analisi forense ha consentito di far emergere importanti indizi a carico dei due. Nel periodo in cui viveva all’estero, la donna trasmetteva in diretta, dietro pagamento, video ritraenti abusi sessuali nei confronti dei suoi figli minorenni.