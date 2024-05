Trasportata in elisoccorso all'ospedale Niguarda

MILANO – Una bambina di due anni e mezzo è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

La bimba è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso nell’ospedale milanese e presenta profonde lesioni al volto e agli arti inferiori. Illesa, invece, la sorella.