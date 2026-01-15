Milano Cortina 2026, l’intelligenza artificiale accelera l’innovazione broadcast

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 presenteranno una serie di innovazioni per il broadcast basate sull’intelligenza artificiale (IA). Ad illustrarle è stato Yiannis Exarchos, amministratore delegato di Olympic Broadcasting Services (OBS) e direttore esecutivo di Olympic Channel Services.

Una delle principali novità sullo schermo, sviluppata in collaborazione con Alibaba, è la riproduzione in tempo reale a 360 gradi supportata dall’intelligenza artificiale. Il sistema, già introdotto alle Olimpiadi di Parigi 2024, combina i feed di più telecamere con analisi stroboscopiche per generare in pochi secondi visualizzazioni dettagliate da molteplici angolazioni, inclusi fermi immagine e sequenze al rallentatore

Un’altra novità assoluta per le Olimpiadi invernali sarà un sistema di tracciamento delle stone nel curling basato sull’intelligenza artificiale, in grado di visualizzare in tempo reale traiettoria, velocità e rotazione di ogni pietra. Attraverso grafiche e dati sovrapposti alle immagini, il sistema aiuterà gli spettatori a comprendere nel dettaglio le sfumature dietro le strategie di gioco.

Inoltre, verrà presentato uno strumento di IA chiamato Olympic GPT, che fornirà ai fan risultati in tempo reale, regolamenti e informazioni verificate.

E’ in fase di test anche la piattaforma Automatic Media Description, pensata per aiutare i team a gestire l’enorme volume di video in diretta provenienti dai Giochi.

“L’IA suddivide i broadcast in clip ricercabili, suggerisce descrizioni delle inquadrature e parole chiave e aiuta gli utenti a trovare rapidamente i momenti chiave o gli highlights, rendendo lo storytelling più veloce e semplice”, ha spiegato Exarchos.

Per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti, un sistema automatizzato di generazione degli highlights – che durante Parigi 2024 aveva prodotto oltre 100.000 clip uniche per i broadcaster – sarà utilizzato per la prima volta in un’Olimpiade invernale.

Droni con visuale in prima persona saranno impiegati in sport come bob e slittino. “Questo sistema consente davvero di sentirti parte della competizione”, ha dichiarato Exarchos, descrivendo le riprese che seguono gli atleti ad alta velocità.

Infine, il passaggio a furgoni Virtual OB, che usano infrastrutture basate sul cloud, dovrebbe ridurre fino al 50% lo spazio occupato e il consumo energetico rispetto ai tradizionali mezzi di broadcast.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).