L'aggressione alle 9

MILANO – Una donna di 43 anni è stata accoltellata questa mattina alle 9 a Milano in piazza Gae Aulenti, sotto la Torre Unicredit e davanti alla stazione Garibaldi. La vittima è stata colpita con un coltello di trenta centimetri ed è stata portata in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

I soccorritori l’hanno trovata con il coltello ancora conficcato nella schiena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’aggressione, al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Sul luogo dell’aggressione è giunto anche il marito della vittima, avvisato da un’altra donna. L’uomo ha raccontato che tra i due non ci sono problemi.