‘Giallo’ sulla morte di un’imprenditrice, trovata con una ferita alla testa

In casa c'era il figlio di 35 anni

MILANO – ‘Giallo’ sulla morte di Fiorenza Rancilio a Milano, era una nota imprenditrice. È stato aperto un fascicolo per l’omicidio della donna di 73 anni, che è stata trovata priva di vita e con un’evidente lesione alla testa nel suo appartamento in via Crocefisso.

Con lei c’era il figlio

Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il corpo della donna a terra, nella sala da pranzo, c’era anche il figlio di 35 anni in casa. Come riporta il Corriere, l’uomo, che è stato ascoltato dagli investigatori e poi portato in ospedale, avrebbe assunto psicofarmaci nelle ore precedenti.

Chi era Fiorenza Rancilio

Fiorenza Rancilio era un’immobiliarista e presidente della ‘Augusto Rancilio’, la fondazione intitolata al fratello della vittima, un architetto di 26 anni sequestrato (e mai più ritrovato) dalla ‘ndrangheta nel 1978.

La famiglia Rancilio

La famiglia Rancilio è proprietaria di una storica azienda di macchine professionali per il caffè – la ‘Rancilio Group S.p.A’ – fondata a Parabiago, in provincia di Milano, da Roberto Rancilio nel 1896.