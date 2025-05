Uno dei due mezzi ha attraversato l'incrocio con il semaforo rosso

MILANO – Scontro mortale nella serata di ieri, giovedì 15 maggio, in viale Ortles a Milano. Una donna di 37enne, Valeria Necchi, è deceduta dopo lo schianto contro un camion.

L’incidente che ha coinvolto lo scooter ed il camion, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto per il mancato rispetto del semaforo rosso all’incrocio con via Calabiana e via Cassano d’Adda.

Toccherà agli agenti della polizia locale stabilire quale dei due conducenti sia passato con il rosso: saranno visionate le telecamere e ascoltati i testimoni. La donna è morta poco dopo il suo arrivo all’Humanitas. Soccorso in codice giallo il 63enne alla guida del tir.

