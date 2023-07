Milano, la denuncia choc: “Violentata dal figlio di La Russa”

A presentare la denuncia una 22enne. L'avvocato della famiglia La Russa: “Nessuna costrizione”

1' DI LETTURA

MILANO – Presentata una denuncia per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio Una denuncia per violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache La Russa, figlio 19enne del presidente del Senato Ignazio. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera. Sul caso indaga la procura di Milano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, a presentare la denuncia è stata una 22enne che ha raccontato di aver incontrato in una discoteca del capoluogo lombardo il figlio di La Russa il 18 maggio scorso. Dopo aver bevuto un drink, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla ragazza, la giovane non ricordava più nulla ritrovandosi al mattino successivo nuda nel letto con Leonardo La Russa.

Sempre secondo la versione fornita nella denuncia della ragazza, sarebbe stato lo stesso la Russa jr a raccontarle che aveva avuto un rapporto sessuale sotto effetto di stupefacenti con lui e anche con un suo amico. Dopo essere uscita da casa La Russa, la ragazza è stata refertata alla clinica ginecologica Mangiagalli di Milano, dove i sanitari avrebbero riscontrato un livido sul collo e una ferita alla coscia. Dopo poco più di un mese è arrivata la denuncia nei confronti di La Russa jr.

Adriano Bazzoni, l’avvocato milanese incaricato dalla famiglia La Russa e interpellato dal Corriere della sera, ha dichiarato che “Sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione”.