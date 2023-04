Milano, maestro di religione arrestato per abusi: si indaga su altri 30 casi

L'insegnate è stato scoperto dopo il racconto da parte di una piccola alunna

Sono almeno quattro, ma il numero potrebbe essere superiore, i bimbi vittime della violenza sessuale da parte del maestro di religione finito in manette a fine marzo a Milano. La Procura sta indagando su circa trenta segnalazioni.

Il racconto di una bimba

L’indagine era iniziata a marzo dopo che una bimba aveva raccontato a una maestra delle “coccole” dell’insegnante di religione, un 35enne che era stato selezionato dal servizio per l’insegnamento della religione cattolica dell’Arcidiocesi di Milano.

Dopo il racconto della bambina, la docente insieme alla direzione scolastica, aveva avvisato la procura. A quel punto gli investigatori avevano piazzato delle microcamere e a incastrare il 35enne, arrestato in flagrante, erano state proprio le immagini registrate.

Gli occhi elettronici avrebbero ripreso palpeggiamenti e altri atteggiamenti del docente nei confronti dei piccoli. Dopo l’arresto, il 35enne era stato interrogato ma non aveva risposto alle domande dei pm. Già in passato – a novembre 2021 – l’insegnante di religione era stato segnalato per qualche atteggiamento sospetto in un’altra scuola, dalla quale era poi stato trasferito.