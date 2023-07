Milano, Palazzo Pirelli si illuminerà di rosso per ricordare via D’Amelio

L'iniziativa nasce dalla richiesta della presidente della Commissione Antimafia Paola Pollini

L’ultimo piano di Palazzo Pirelli si illuminerà di rosso il prossimo 19 luglio in ricordo della strage di via d’Amelio.

L’iniziativa nasce dalla richiesta della presidente della Commissione Antimafia Paola Pollini (M5s): “Abbiamo fortemente voluto che anche il Consiglio Regionale della Lombardia desse un segnale forte, per celebrare, ma soprattutto tenere vivo, il ricordo di quanto accaduto” ha spiegato Pollini esprimendo soddisfazione per il fatto che “Regione Lombardia partecipi con questo piccolo grande segnale. Mi piace pensare che mercoledì sera, ci sarà qualcuno che si chiederà il motivo per cui il ‘Pirellone’ sia illuminato di rosso e che a questa domanda – ha aggiunto – qualcun altro possa rispondere raccontando chi era Paolo Borsellino e la sua storia, che è la nostra e quella del nostro Paese”.

Ad ogni modo “avremmo voluto dare un segnale ancora più forte”, chiedendo che l’illuminazione della facciata del Pirellone “riportasse anche la data della strage – ha concluso Pollini – resta comunque la soddisfazione per aver acceso le luci di Palazzo Pirelli in memoria di Paolo Borsellino”.