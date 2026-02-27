 Milano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: un morto e 39 feriti
Sono in corso le indagini
MILANO – È di un morto e 39 feriti il bilancio del deragliamento del tram della linea 9 avvenuto in viale Vittorio Veneto. Nell’incidente è rimasto coinvolto un pedone, un uomo, che ha perso la vita.

Secondo quanto reso noto dai soccorritori, un ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Altri sei sono stati valutati in codice giallo e 32 in codice verde, con accertamenti in corso per eventuali ricoveri.

Imponente il dispiegamento dei soccorsi: sul posto sono intervenute tre automediche, un’auto infermieristica, dieci ambulanze e due mezzi di coordinamento per maxiemergenze. I vigili del fuoco hanno completato le operazioni di estricazione e di messa in sicurezza dell’area, escludendo la presenza di persone sotto il convoglio.

Il tram, diretto a Porta Genova, è uscito dai binari per cause ancora in fase di accertamento. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

