Milazzo, petardi e candelotti artigianali: denunciati due minori

MILAZZO (ME) – Petardi e candelotti realizzati artigianalmente sono stati trovati e sequestrati nei giorni scorsi dai poliziotti del commissariato di Milazzo a due ragazzi di 16 e 17 anni che sono stati segnalati per il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti alla procura il tribunale per i minorenni di Messina.

Gli agenti sono stati attratti da un primo boato seguito da un secondo, dopo pochi istanti, entrambi provenienti dall’area prospiciente gli uffici della capitaneria di porto e hanno fermato i due ragazzi che avevano il materiale esplodente sotto la sella del motociclo.