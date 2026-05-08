 Milazzo, restituite alla chiesa le statuette lignee rubate nel 1975
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Milazzo, restituite alla chiesa le statuette lignee rubate nel 1975

Tribunale di Catania
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La riconsegna è avvenuta su disposizione della Procura distrettuale di Catania
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MILAZZO (MESSINA) – Sono state restituite al parroco della chiesa ex conventuale di Maria Santissima dell’Idria di Milazzo le undici statuette lignee del XVIII secolo raffiguranti gli apostoli, rubate nel 1975 e recuperate grazie alle indagini dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale.

La riconsegna è avvenuta su disposizione della Procura distrettuale di Catania. Le opere saranno ricollocate sul ciborio ligneo dal quale erano state trafugate circa cinquant’anni fa.

Le statuette erano state individuate in vendita sul sito di una casa d’aste catanese, circostanza che ha consentito ai militari di avviare gli accertamenti e recuperare i beni artistici.

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