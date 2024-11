Milazzo, la tragedia del parapendio: c’è un video dell’incidente

La figlia si trova ancora in terapia intensiva

MILAZZO (MESSINA) – La tragedia del parapendio, che mercoledì scorso a Milazzo è costato la vita all’altoatesino Markus Florian, è probabilmente causato da un guasto tecnico.

Nel video, fatto da un testimone e pubblicato da Milazzo24.it, si vede infatti l’esperto pilota negli ultimi istanti del volo tandem con la figlia 30enne. La situazione sembra perfettamente sotto controllo, ma poi improvvisamente padre e figlia si staccano dalla vela e cadono nel vuoto, prima che il filmato si interrompa.

Il breve video è stato acquisito dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Martina Florian, figlia della vittima 57enne, si trova ancora in terapia intensiva al Policlinico di Messina.

La tragedia del parapendio

Padre e figlia, mercoledì scorso durante un volo in parapendio, si sono schiantati contro una tensostruttura situata all’interno dell’ex discoteca “Le Cupole”.

Il padre non ce l’ha fatta ed è morto in seguito a un arresto cardiaco nel nosocomio di Milazzo.

L’intervento dei carabinieri è stato immediato e sul posto è stato richiesto anche l’elisoccorso, che ha effettuato un atterraggio d’urgenza nello stadio ‘Marco Salmeri’, trasformato per l’occasione in una base operativa per i soccorsi.

Da qui un’ambulanza ha trasportato i due feriti all’interno dello stadio, dove si è proceduto a stabilizzarli. Il padre, da subito in gravi condizioni, era stato trasferito d’urgenza in elicottero al nell’ospedale di Milazzo. Ma non ce l’ha fatta.