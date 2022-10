Militello, la bandiera della pace in Comune: “Evitare l’escalation”

La decisione del sindaco Giovanni Burtone: "Riunirò le realtà associative per condividere un percorso nella ricerca di pace"

CATANIA – Da oggi la bandiera della pace sventolerà sul Comune di Militello in Val di Catania: ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Burtone, in un post su Facebook in cui spiega: “Il mio pacifismo si richiama alle parole del Santo Padre e non è né antiamericano e né filo putiniano, è solo buon senso”.

La nota del sindaco

“Da oggi presso il comune di Militello davanti alle bandiere dell’Italia, della Sicilia e della Unione Europea campeggerà anche quella della Pace. E voglio chiarire quella che è la mia posizione.

Sono stato favorevole all’invio delle armi in Ucraina perché un paese aggredito e oggettivamente più debole dell’aggressore andava sostenuto nella sua difesa. Del resto non uso ipocrisia. La Resistenza italiana, e lo dico da figlio di partigiano, non è stato certo un movimento pacifista e ha ricevuto e usato armi che hanno consentito a questo paese di conquistare la sua libertà.

Il mio pacifismo si richiama alle parole del Santo Padre e non è né antiamericano e né filo putiniano, è solo buon senso. Così adesso l’Ucraina che con il suo esercito ha riconquistato territori importanti è nelle condizioni di poter trattare la pace e non una resa.

Serve però che vi sia una iniziativa che agisca ora, il prima possibile, sui due attori principali che possono portare ad una negoziazione e che sono gli Usa e la Cina. Questo ruolo può giocarlo solo l’Europa se unita e l’Italia deve fare la sua parte. È l’unico modo per evitare una pericolosa escalation militare che non può lasciarci tranquilli e indifferenti.

Nei prossimi giorni vorrei riunire qui a Militello tutte quelle realtà associative che vogliono condividere un percorso che sensibilizzi opinione pubblica e istituzioni alla ricerca di un percorso di pace.