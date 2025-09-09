Militello, valigia sui binari: dentro c’è un fucile ad aria compressa

CATANIA – Gli artificieri dei carabinieri del Comando provinciale di Catania sono intervenuti, su segnalazione del personale di Rfi, per una valigia abbandonata sui binari della tratta ferroviaria etnea Militello-Vizzini.
I militari hanno raggiunto in tempi rapidi l’area, mentre si procedeva alla momentanea interruzione della circolazione sui binari.
Gli specialisti hanno posto il bagaglio in un’area sicura sottoponendolo a un controllo radiografico che ha permesso di escludere la presenza di dispositivi o meccanismi riconducibili a ordigni esplosivi.
I carabinieri hanno poi proceduto all’apertura, trovando al suo interno un fucile ad aria compressa calibro 68, 176 bombolette di ricarica a gas e sette confezioni di munizioni compatibili con l’arma.