Minacce alla procuratrice dei minori di Palermo, l’Anm: adottare cautele

Solidarietà a Claudia Caramanna della giunta del sindacato delle toghe

ROMA – L’Anm esprime “piena vicinanza” alla Procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna, “vittima in questi mesi di episodi di chiara matrice intimidatoria”.

“Con la certezza che la collega non si lascerà condizionare da queste vili azioni e che continuerà ad esercitare con serenità e determinazione la sua funzione a tutela dei cittadini, auspichiamo che sia adottata ogni cautela per la sua sicurezza personale – afferma la giunta del sindacato delle toghe in una nota – e che sia costante la vigilanza delle Istituzioni per prevenire azioni ritorsive soprattutto nei confronti di magistrati impegnati ad amministrare la giustizia in territori storicamente oppressi dalla criminalità organizzata”.