Minacce alla figlia di Meloni, la premier denuncia: “Clima malato”

Il post arriva da un dipendente del Miur. Valditara annuncia controlli

ROMA – “Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola”. È il messaggio minaccioso arrivato alla premier Meloni e pubblicato su X da Fratelli d’Italia. Il messaggio, legge sempre sui social di Fratelli d’Italia, sarebbe opera di un professore dipendente del Miur. Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, ha avviato subito gli accertamenti.

“Che qualcuno arrivi ad usare parole così terribili nei confronti di una bambina è qualcosa che dovrebbe fare riflettere sul clima di odio che si continua ad alimentare contro Giorgia Meloni e il suo Governo. Tutto questo, oltreché spaventoso, è inaccettabile”.

Premier che interviene con un suo post su X parlando di un clima “malato” e di qualcosa di “oscuro”.

“Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore – scrive la premier Meloni -. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza”.

Alla premier sono arrivate moltissimi messaggi di solidarietà, sia dalla maggioranza che dall’opposizione.