Minacce contro Giorgia Meloni: scritte sui muri di una scuola

Indagano le forze dell'ordine

OZIERI – Alcune frasi minacciose, con vernice spray rossa e nera, contro la premier Giorgia

Meloni e Fratelli d’Italia sono state scritte sui muri del liceo “Duca degli Abruzzi” di Ozieri (Sassari) in occasione del convegno a cui partecipa, questa mattina, la deputata di Fdi Barbara Polo.

Sul fatto indagano le forze dell’ordine. “Esprimiamo la nostra più ferma condanna per le scritte ingiuriose e minacciose contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni – dice il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, coordinatore regionale del partito nell’Isola –. Si tratta di un atto vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e il rispetto delle istituzioni. Questi episodi dimostrano come certa sinistra, invece di confrontarsi con le idee e il dibattito, ricorra a metodi intimidatori tipici di chi non ha argomenti. Ma non saranno certamente scritte sui muri a fermare il nostro impegno per la libertà, la sicurezza e il futuro dei nostri giovani”.