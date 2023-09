Minacce di morte a Salvini, Schifani: “Clima di odio da condannare”

Il governatore della Sicilia solidale con il ministro: "Le vili minacce non lo fermeranno"

Minacce di morte via social al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che annuncia querela all’autore del messaggio. “Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì”, scrive Salvini sulla sua pagina Facebook, postando uno screenshot delle minacce ricevute, con tanto di profilo dell’autore. Il leader della Lega viene apostrofato come un “uomo di m….”, “prima o poi salterai in aria”.

Schifani solidale

“Sono certo che le vili minacce di morte che il ministro Salvini ha ricevuto oggi sui social non lo fermeranno, anzi sono il segno che sta lavorando nella giusta direzione per tutto il Paese”, dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Salvini attento alle esigenze del Mezzogiorno”

“Il clima di odio è sempre da condannare con fermezza – aggiunge il governatore della Sicilia -. Al ministro, che è sempre attento alle esigenze del Mezzogiorno, e della Sicilia in particolare, va la mia personale solidarietà e quella del mio governo”.