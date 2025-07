Minacce, pestaggi ed estorsioni a un imprenditore: 4 arresti a Palermo

L'operazione della squadra mobile

PALERMO – Erano l’incubo di un imprenditore palermitano. Un tormento per l’uomo che per un lungo periodo ha dovuto subire minacce, percosse, stalking ed estorsioni. Finchè gli uomini della squadra mobile del capoluogo non hanno messo fine alla sfilza di angherie e violenze arrestando quattro volti noti alle forze dell’ordine tra i 30 e i 44 anni.

L’operazione è stata condotta dagli uomini della Quinta sezione investigativa che si occupa di reati contro il patrimonio della Mobile. In carcere sono finiti D.A (40 anni) e P.L. (44 anni). Ai domiciliari con braccialetto elettronico M.F. (30 anni) e B.M (40 anni). I quattro adesso dovranno rispondere di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata ed atti persecutori nei confronti di un imprenditore palermitano.

Le indagini della Mobile, coordinate dalla procura della Repubblica, si sono avvalse di intercettazioni, dell’analisi dei tabulati e delle immagini tratte da numerosi impianti di videosorveglianza e hanno documentato la grave escalation di violenza nei confronti dell’uomo perseguitato. I quattro, per ottenere somme di denaro non hanno esitato a sequestrare l’imprenditore, minacciandolo di gettarla in una botola di un casale di campagna fuori Palermo.

Le indagini hanno quindi passato in rassegna i pestaggi e le minacce commessi dagli indagati nei confronti dell’imprenditore, i cui movimenti venivano anche monitorati dagli stessi mediante l’installazione di un localizzatore sul suo ciclomotore.