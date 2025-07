Bagheria, ordinanza contro la vendita di alcol: minacce social al sindaco

Dopo le risse e le violenze ad Aspra

BAGHERIA (PALERMO) – Minacciato il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli, dopo che ha emesso un’ordinanza contro la vendita incontrollata di alcol soprattutto ai minorenni. Dopo le risse e le violenze ad Aspra, il primo cittadino per tutelare la salute dei ragazzini e scongiurare altre risse spesso provocate dall’abuso di alcool ha imposto uno stop alla vendita finalizzato alla tutela dei minori e della salute pubblica.

Le minacce a Tripoli

Un ambulante ha inviato un video al sindaco nel quale lo insultava pesantemente e lo minacciava. “Il sindaco, con senso di responsabilità e attenzione verso le nuove generazioni, ha firmato un’ordinanza volta a contrastare la vendita incontrollata di alcolici, in particolare ai minori – dicono i consiglieri e gli assessori del gruppo Base Popolare -. Una scelta necessaria, che non può e non deve diventare pretesto per scatenare aggressioni verbali, intimidazioni o campagne d’odio”.

Palermo, l’aggressione a Ferrandelli

Un episodio che arriva a poche ore dalla disavventura dell’assessore al benessere animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, aggredito mentre cercava di difendere il gestore di un locale da alcuni clienti. Ferrandelli ha sporto denuncia.

Minacce anche contro Trantino

Da un lato all’altro della Sicilia, minacce anche contro il sindaco di Catania Enrico Trantino. Protagonista un catanese che contestava le ganasce che erano state messe alla sua auto, e a quelle di altre vetture, posteggiate irregolarmente in via Santa Sofia, strada d’accesso al Policlinico universitario.