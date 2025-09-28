La donna gli avrebbe dato circa 15mila euro

MILANO – Un 46enne di Alzate Brianza, in provincia di Como, è stato arrestato con l’accusa di aver perseguitato e maltrattato la madre per diversi anni. L’uomo è finito in manette nella giornata di ieri dopo la denuncia, presentata il 4 settembre scorso, dalla madre 72enne stanca delle continue violenze.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo l’avrebbe picchiata e minacciata perché avrebbe voluto denaro che gli sarebbe poi servito per acquistare droga.

Le violenze nei confronti della madre sarebbero infatti iniziate diverso tempo fa: l’avrebbe picchiata e minacciata pur di avere soldi e in un’occasione le avrebbe perfino procurato delle ferite al bacino.

La donna, in totale, avrebbe dato al figlio circa 15mila euro. Il giudice per le indagini preliminare del tribunale di Como ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori, lesioni personali aggravate, estorsione e violazione di domicilio. È stato portato in carcere a Como dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo la donna è stata trasferita in una località protetta.