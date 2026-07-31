Minardo (FI): “Residenza in Sicilia per candidarmi? Fantasie”

"Gli appassionati di anagrafe politica mi mancavano come categoria"

“Gli appassionati di anagrafe politica mi mancavano come categoria, ma voglio pensare che si tratti soltanto di elucubrazioni da ombrellone, favorite dalle vacanze e dal caldo, mentre i siciliani hanno certamente questioni ben più serie di cui occuparsi”. Così il presidente della Commissione Difesa della Camera e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, interpellato dall’ANSA sulle indiscrezioni che collegano il suo ritorno della residenza a Modica a una possibile candidatura alla Presidenza della Regione.

“Colgo comunque l’occasione – aggiunge – per svelare due segreti: il primo è che sono nato e cresciuto a Modica, sono e resto modicano e, dopo un periodo di residenza a Roma per ragioni esclusivamente personali, da due mesi sono tornato residente nella mia città. Il secondo è che non ho mai avanzato la mia candidatura alla Presidenza della Regione e sono pienamente impegnato a Roma come presidente della Commissione Difesa della Camera e in Sicilia come commissario di Forza Italia, con un unico obiettivo: rafforzare il partito, unire il centrodestra e continuare a vincere”.