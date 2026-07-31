 Minardo ed il cambio di residenza: "Non è per candidarmi"
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Minardo (FI): “Residenza in Sicilia per candidarmi? Fantasie”

Nino Minardo
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"Gli appassionati di anagrafe politica mi mancavano come categoria"
LE DICHIARAZIONI
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“Gli appassionati di anagrafe politica mi mancavano come categoria, ma voglio pensare che si tratti soltanto di elucubrazioni da ombrellone, favorite dalle vacanze e dal caldo, mentre i siciliani hanno certamente questioni ben più serie di cui occuparsi”. Così il presidente della Commissione Difesa della Camera e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, interpellato dall’ANSA sulle indiscrezioni che collegano il suo ritorno della residenza a Modica a una possibile candidatura alla Presidenza della Regione.

“Colgo comunque l’occasione – aggiunge – per svelare due segreti: il primo è che sono nato e cresciuto a Modica, sono e resto modicano e, dopo un periodo di residenza a Roma per ragioni esclusivamente personali, da due mesi sono tornato residente nella mia città. Il secondo è che non ho mai avanzato la mia candidatura alla Presidenza della Regione e sono pienamente impegnato a Roma come presidente della Commissione Difesa della Camera e in Sicilia come commissario di Forza Italia, con un unico obiettivo: rafforzare il partito, unire il centrodestra e continuare a vincere”.

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