Mineo: “Schifani icona storica del partito, profilo d’altissima competenza”

Parla il coordinatore regionale di Forza Italia giovani

“Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, per avere ottenuto un risultato importante nella coalizione di centrodestra, che permetterà a Forza Italia di esprimere il candidato alla Presidenza della Regione siciliana”. Così Andrea Mineo, coordinatore regionale di Forza Italia giovani, coordinatore cittadino del partito e assessore comunale al Patrimonio e alle Politiche ambientali, commenta la candidatura di Renato Schifani a Palazzo d’Orleans.

“Il profilo di Schifani è di assoluta garanzia e altissima competenza – dice Mineo -. Già presidente del Senato, rappresenta un’icona storica e un pezzo di storia di Forza Italia a livello nazionale. Sono sicuro – sottolinea – che si prenderà cura della nostra regione e che saprà amministrare, forte della sua esperienza nel mondo istituzionale. In bocca al lupo al senatore Schifani da parte del movimento giovanile di Forza Italia, che sarà schierato al suo fianco in questa battaglia decisiva per il futuro dell’Isola”, conclude Mineo.