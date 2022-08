Ministero della Salute: “Ondate di calore hanno causato un picco di decessi”

L'effetto maggiore è stato riscontrato tra gli over 85enni

Le ondate di calore hanno causato, nel mese di luglio, un eccesso di mortalità del 29% tra gli over-65enni, per un totale di 2.090 decessi nelle 33 città italiane oggetto di monitoraggio. È quanto emerge dal rapporto pubblicato dal ministero della Salute, in cui si evidenzia come tra il 15 e il 31 luglio sia stato registrato un picco di mortalità in eccesso che ha raggiunto il 36%, pari a 1.412 decessi. L’effetto maggiore è stato riscontrato tra gli over 85enni, tra cui a luglio si è registrato un eccesso di mortalità del 38%. Tra il 1 e il 15 agosto la mortalità in eccesso è poi scesa al +18%, per un totale di 641 decessi.