Nancy Faeser a Palermo per la Convenzione anti-crimine

La ministra dell'Interno tedesca da giovedì nel capoluogo siculo

PALERMO – La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, domani, “direttamente dopo” il Consiglio Ue a Bruxelles, “su invito del governo italiano” si recherà a Palermo dove fino a venerdì si tiene “la conferenza ministeriale internazionale per il giubileo ventennale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale”.

Lo ha annunciato a Berlino un portavoce del ministero dell’Interno tedesco, Mehmet Ata, durante la conferenza stampa governativa del mercoledì.

“Faeser non andrà a Lampedusa”

La Convenzione, come noto, era stata sottoscritta a Palermo il 15 novembre entrando in vigore il 29 settembre 2003. Rispondendo a una domanda, il portavoce ha detto che “non è previsto” che Faeser si rechi a Lampedusa: “Siamo in stretto contatto con il governo italiano” a proposito “dei più recenti sviluppi” sull’isola, ha ribadito il portavoce, precisando che “c’è uno scambio con l’Italia e altri Paesi”.