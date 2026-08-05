Misilmeri, anziana legata e rapinata in casa da due uomini

PALERMO – Un’anziana è stata legata e rapinata a Misilmeri (Palermo) nella propria abitazione pare da due persone. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati da nell’abitazione arrampicandosi sui tubi esterni dell’edificio.
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Una volta entrati, uno dei due avrebbe immobilizzato la donna, mentre il complice avrebbe rovistato nelle stanze, impossessandosi di denaro e di alcuni oggetti preziosi. I due poi sono fuggiti.
L’allarme è scattato quanto la vittima è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto affacciandosi al balcone e urlando. E’ intervenuto anche personale del 118 che ha prestato le cure del caso alla donna. Indagano i carabinieri.