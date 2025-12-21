Misilmeri, demolita nella notte la passerella in disuso della statale 121

La strada è stata chiusa al transito alcune ore nella notte tra venerdì e sabato

MISILMERI (PALERMO) – L’Anas ha provveduto alla demolizione di una passerella pedonale in calcestruzzo armato in avanzato stato di degrado. Lo ha fatto nella notte tra venerdì e sabato. La passerella, ormai in disuso, si trovava lungo la strada statale 121 “Catanese”, nel territorio di Misilmeri, in provincia di Palermo.

Per consentire i lavori in totale sicurezza, la statale è stata chiusa al transito per alcune ore. Con deviazione del relativo traffico per entrambi i sensi di marcia all’interno del centro abitato.

Le operazioni, finalizzate al mantenimento della sicurezza della circolazione stradale, hanno avuto inizio alle 22 di venerdì sera. E si sono concluse alle 4 di sabato notte, con la pulizia totale del piano viabile e la riapertura al transito della strada statale.