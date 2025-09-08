 Misilmeri, 16enne sfugge ai carabinieri ma viene bloccato
Misilmeri, folle corsa per sfuggire ai carabinieri: 16enne nei guai

I militari lo hanno bloccato
PALERMO
di
PALERMO – I carabinieri gli intimano l’alt ad un posto di blocco ma lui fugge ad alta velocità per cercare di far perdere le proprie tracce. I militari, però, lo inseguono e lo bloccano. Protagonista dell’episodio un 16enne di Misilmeri, in provincia di Palermo.

L’inseguimento

Il giovane è stato bloccato dopo un breve inseguimento per le strade della città, in mezzo a pedoni e automobilisti. I carabinieri, una volta bloccato il 16enne, hanno scoperto che era senza patente e lo scooter sprovvisto di assicurazione e revisione.

Multe per seimila euro

La moto è stata sequestrata, il minorenne dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Ai genitori del ragazzo multe per complessivi seimila euro.

