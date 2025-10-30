 Misilmeri, revocati domiciliari per il presidente del Ciaculli Carmicino
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Misilmeri, revocati domiciliari per il presidente del Ciaculli Carmicino

Era stato arrestato a maggio, ha fornito chiarimenti al gip
IL PROVVEDIMENTO
di
1 min di lettura

PALERMO – Il gip di Palermo Walter Turturici ha disposto la revoca degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe Carmicino. 40 anni, è presidente e responsabile della squadra di calcio giovanile di Ciaculli, accusato di aver organizzato e favorito incontri tra mafiosi di Misilmeri.

Carmicino era stato arrestato lo scorso maggio insieme a Melchiorre Badagliacco, Salvatore Baiamonte e Giuseppe Gigliotta, indagati a vario titolo per mafia ed estorsione. I fatti contestati risalgono ad agosto e settembre del 2022, quando Badagliacco chiese a Carmicino di poter incontrare degli amici nell’impianto sportivo Ciaculli.

L’interrogatorio e i chiarimenti

Nel corso dell’interrogatorio l’indagato, difeso dall’avvocato Giovanni Castronovo, ha chiarito che all’epoca non sospettava che si trattasse di summit di mafia e che, quando leggendo i giornali si accorse chi fossero in realtà i partecipanti agli incontri, prese le distanze da Badagliacco interrompendo ogni contatto. Argomenti che hanno convinto il giudice che ha disposto la revoca dei domiciliari.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI