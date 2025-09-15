Miss Italia 2025, la vincitrice è Katia Buchicchio

La vincitrice di Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio che ha partecipato all’86esima edizione dello storico concorso con la fascia di Miss Basilicata. La più bella d’Italia è stata incoronata lunedì 15 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio, nelle Marche. La vincitrice ha avuto la meglio su altre 39 finaliste.
Chi è la vincitrice di Miss Italia 2025
Katia Buchicchio ha 18 anni, è alta 1,75 ed è originaria di Anzi (PZ). Diplomata al liceo scientifico, è una studentessa di Odontoiatria ed è appassionata di ricamo e del cucito. La neo Miss Italia ha battuto al rush finale Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria.
La finalissima di Miss Italia 2025 è stata condotta da Nunzia De Girolamo ed è stata trasmessa in diretta su RTV San Marino, Raiplay e Media DAB. La giuria, presieduta da Francesca Pascale, era composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande.
I titoli nazionali
Nel pomeriggio di lunedì 15 settembre sono stati assegnati i titoli nazionali alle finaliste dell’86esima edizione di Miss Italia.
MISS MILUNA – Beatrice Sartori (Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta)
MISS ROCCHETTA BELLEZZA – Chiara Cenci (Miss Trentino Alto Adige)
MISS SPORT GIVOVA – Giada Stabile (Miss Sicilia)
MISS FRAMESI – Miriam Del Contrasto (Miss Lombardia)
MISS MYLAMINATION Asia Campanelli (Miss Marche)
MISS SORRISO BLANCONE – Anastasia Orrù (Miss Rocchetta Bellezza Veneto)
MISS CINEMA – Chiara Cenci (Miss Trentino Alto Adige)
MISS ELEGANZA E MISS CREATIVITÀ – Francesca Drì (Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia)
MISS CORAGGIO – Alicya Ferrero (Miss Valle D’Aosta)
MISS ITALIA INFLUENCER E MISS ITALIA SOCIAL – Angelica Parma 5 (Miss Eleganza Emilia Romagna)
