Miss Italia 2025, la vincitrice è Katia Buchicchio

La più bella d'Italia incoronata a Porto San Giorgio
La vincitrice di Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio che ha partecipato all’86esima edizione dello storico concorso con la fascia di Miss Basilicata. La più bella d’Italia è stata incoronata lunedì 15 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio, nelle Marche. La vincitrice ha avuto la meglio su altre 39 finaliste.

Miss Italia 2025 vincitrice
Nunzia De Girolamo (Foto da video)

Chi è la vincitrice di Miss Italia 2025

Katia Buchicchio ha 18 anni, è alta 1,75 ed è originaria di Anzi (PZ). Diplomata al liceo scientifico, è una studentessa di Odontoiatria ed è appassionata di ricamo e del cucito. La neo Miss Italia ha battuto al rush finale Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria.

La finalissima di Miss Italia 2025 è stata condotta da Nunzia De Girolamo ed è stata trasmessa in diretta su RTV San Marino, Raiplay e Media DAB. La giuria, presieduta da Francesca Pascale, era composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande.

Miss Italia 2025
Patrizia Mirigliani e Roberto Sergio (Foto Instagram)

I titoli nazionali

Nel pomeriggio di lunedì 15 settembre sono stati assegnati i titoli nazionali alle finaliste dell’86esima edizione di Miss Italia.

MISS MILUNA – Beatrice Sartori (Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta)
MISS ROCCHETTA BELLEZZA – Chiara Cenci (Miss Trentino Alto Adige)
MISS SPORT GIVOVA – Giada Stabile (Miss Sicilia)
MISS FRAMESI – Miriam Del Contrasto (Miss Lombardia)
MISS MYLAMINATION Asia Campanelli (Miss Marche)
MISS SORRISO BLANCONE – Anastasia Orrù (Miss Rocchetta Bellezza Veneto)
MISS CINEMA – Chiara Cenci (Miss Trentino Alto Adige)
⁠⁠MISS ELEGANZA E MISS CREATIVITÀ – Francesca Drì (Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia)
⁠⁠MISS CORAGGIO – Alicya Ferrero (Miss Valle D’Aosta)
MISS ITALIA INFLUENCER E MISS ITALIA SOCIAL – Angelica Parma 5 (Miss Eleganza Emilia Romagna)
