Miss Italia 2025, la vincitrice è Katia Buchicchio

La più bella d'Italia incoronata a Porto San Giorgio

La vincitrice di Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio che ha partecipato all’86esima edizione dello storico concorso con la fascia di Miss Basilicata. La più bella d’Italia è stata incoronata lunedì 15 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio, nelle Marche. La vincitrice ha avuto la meglio su altre 39 finaliste.

Nunzia De Girolamo (Foto da video)

Chi è la vincitrice di Miss Italia 2025

Katia Buchicchio ha 18 anni, è alta 1,75 ed è originaria di Anzi (PZ). Diplomata al liceo scientifico, è una studentessa di Odontoiatria ed è appassionata di ricamo e del cucito. La neo Miss Italia ha battuto al rush finale Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria.

La finalissima di Miss Italia 2025 è stata condotta da Nunzia De Girolamo ed è stata trasmessa in diretta su RTV San Marino, Raiplay e Media DAB. La giuria, presieduta da Francesca Pascale, era composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande.

Patrizia Mirigliani e Roberto Sergio (Foto Instagram)

I titoli nazionali

Nel pomeriggio di lunedì 15 settembre sono stati assegnati i titoli nazionali alle finaliste dell’86esima edizione di Miss Italia.

MISS MILUNA – Beatrice Sartori (Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta)

MISS ROCCHETTA BELLEZZA – Chiara Cenci (Miss Trentino Alto Adige)

MISS SPORT GIVOVA – Giada Stabile (Miss Sicilia)

MISS FRAMESI – Miriam Del Contrasto (Miss Lombardia)

MISS MYLAMINATION Asia Campanelli (Miss Marche)

MISS SORRISO BLANCONE – Anastasia Orrù (Miss Rocchetta Bellezza Veneto)

MISS CINEMA – Chiara Cenci (Miss Trentino Alto Adige)

⁠⁠MISS ELEGANZA E MISS CREATIVITÀ – Francesca Drì (Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia)

⁠⁠MISS CORAGGIO – Alicya Ferrero (Miss Valle D’Aosta)

MISS ITALIA INFLUENCER E MISS ITALIA SOCIAL – Angelica Parma 5 (Miss Eleganza Emilia Romagna)

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA