Miss Italia 2025, stasera l’ultimo atto: tre siciliane tra le 40 finaliste – FOTO

In gara le 19enni Giada Stabile, Viviana Mudò e Giusi Maugeri

Tre siciliane nella rosa delle quaranta finaliste che lunedì 15 settembre si contenderanno il titolo di Miss Italia 2025. La Finale Nazionale dello storico concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani si svolgerà al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Le bellezze sicule in gara sono le 19enni Giada Stabile, Viviana Mudò e Giusi Maugeri.

Tre siciliane a Miss Italia, chi è Giada Stabile

Giada Stabile (Miss Sicilia) è originaria di Catania. Alta 1,76, studia Scienze e Lingue per la Comunicazione. “La vita mi ha messo ben presto di fronte a sfide difficili che mi hanno aiutato a crescere e rafforzarmi”, ha svelato. La giovane ha conquistato la fascia di Miss Sicilia a margine della Finalissima Regionale svolta a Piazza Armerina.

Viviana Mudò: “Ogni passerella è una sfida con me stessa”

Viviana Mudò (Miss Parco dell’Etna) è originaria di Scordia, in provincia di Catania, ed è alta 1,75. “Le sfilate per me non rappresentano solo la moda ma la libertà – ha confidato – Ogni passerella è una sfida con me stessa e un’occasione per trasformare l’emozione in forza”. L’aspirante reginetta di bellezza è in grado di memorizzare ogni dettaglio delle persone che incontra.

Tre siciliane a Miss Italia, chi è Giusi Maugeri

Giusi Maugeri (Miss Sorriso Sicilia) è originaria di Catania. Alta 1,74, dopo il diploma conseguito al liceo scientifico si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia. La giovane lavora come modella presso uno showroom e pratica karatè a livello agonistico. Si definisce “una ragazza con la testa sulle spalle e i sogni ben nascosti nel cuore”. A guidarla nei momenti più bui è “una forza silenziosa” che sostiene di avere dentro di sé. “So bastarmi ma apprezzo chi sa starmi accanto senza invadermi”, ha confessato.

Come seguire in tv la finale di Miss Italia

La finalissima dell’ottantaseiesima edizione di Miss Italia, condotta da Nunzia De Girolamo, sarà trasmessa in diretta, a partire dalle 21.30, su RTV San Marino (canale 550 DTT, Sky e Tivùsat), Raiplay e Media DAB. In giuria ci saranno Alba Parietti, Francesca Pascale, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra.

“Rivolgo un sentito ringraziamento al direttore San Marino RTV e alla Rai per aver reso possibile il ritorno di Miss Italia sul grande palcoscenico televisivo – ha dichiarato Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia – Ringrazio il Comune di Porto San Giorgio per l’accoglienza ricevuta e per il grande e fattivo supporto”.

Finale Miss Italia, le anticipazioni

Le quaranta finaliste saranno schierate in due compagini guidate da due ex reginette di bellezza di generazioni diverse: Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005, e Ofelia Passaponti, incoronata nel 2024. Saranno loro a condurre le concorrenti lungo un percorso di prove serrate che decreterà la vincitrice, tra sfilate di portamento, esibizioni di canto, danza, recitazione e performance artistiche.

A scandire i momenti clou della serata sarà la musica, con una parata di ospiti che hanno calcato di recente il palco dell’ultimo Festival di Sanremo: Guè, Shablo, Tormento e Joshua. Accanto a loro, saliranno sul palco anche Rkomi, Serhat e la popstar internazionale Senhit. Saranno presenti anche Samuel Peron e Veera Kinnunen, ballerini noti per la loro partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

La passerella si trasformerà in un omaggio all’alta moda grazie alle creazioni di Ermanno Scervino, emblema della femminilità e ambasciatore dell’eleganza italiana. Gli abiti, interamente realizzati a mano con tessuti preziosi e lavorazioni minuziose, saranno il simbolo del trionfo finale, indossati dalla nuova Miss Italia.

Il marchio P.A.R.O.S.H., creato da Paolo Rossello, porterà invece in scena una visione sofisticata del vintage, trasformandolo in espressione contemporanea attraverso ricami preziosi e tessuti ricercati, in un equilibrio che mescola memoria e attualità.

