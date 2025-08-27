“Uomini e Donne”, la nuova tronista è palermitana

Una siciliana alla corte di Maria De Filippi

Cristiana Anania, 22 anni, palermitana, è la nuova tronista di “Uomini e Donne”. L’annuncio è arrivato tramite Witty Tv, canale ufficiale del dating show di Canale 5 che dovrebbe ripartire lunedì 22 settembre. La giovane è nota per la sua collaborazione con l’emittente locale Radio Time.

“Penso fortemente che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi. Con questa idea vorrei cominciare il mio percorso”, dice la giovane nella clip di presentazione dove si definisce “una siciliana doc, fiera di esserlo”.

Chi è la nuova tronista di “Uomini e Donne”

Il posto preferito di Cristiana Anania, si scopre, è la Vucciria. “E’ la zona di Palermo che ho più a cuore. Per me è sinonimo di veracità e semplicità”, confessa.

“Descrivermi è quasi impossibile perché penso di essere tante cose – argomenta la nuova tronista di “Uomini e Donne” – Una cosa certa è che sono un vulcano di energia. Sempre pronta a pensare, realizzare, dire e fare”.

“Caratterialmente sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa, forse a volte troppo logorroica – ammette – Questa mia apparente sicurezza ed esuberanza ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto”.

Cristiana Anania (Foto Instagram)

Cristiana Anania cerca il principe azzurro in tv

La 22enne è figlia di genitori separati e nella clip appare insieme ai nonni, la cui presenza e vicinanza è stata fondamentale nella sua crescita. “In tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita”, rivela.

“Fortunatamente ho avuto nella mia vita i miei nonnini, nonna Rosanna e nonno Michele, che mi hanno accompagnato sin dall’inizio della mia infanzia – confida – e mi hanno dato la cosa più importante per una bambina di tre anni che lascia casa, che è la protezione, ma soprattutto le certezze”.

Infine, la nuova tronista di “Uomini e Donne” spiega perché ha deciso di bussare alla porta del programma di Maria De Filippi: “Mi sento fortunata perché finalmente ho l’opportunità di trovare un fidanzato e sono davvero curiosa di poter riprovare quelle sensazioni che solo l’amore ti può dare. L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non può spegnermi nessuno”.