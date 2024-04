Mister Zeoli è già con la testa al campionato: “Penso al Francavilla”

Il tecnico etneo dopo il trionfo in Coppa Italia

CATANIA – Una serata che resterà negli annali. Una grande festa ma che serve a pensare subito al campionato. Mister Zeoli arriva in salastampa, preferisce non avere la Coppa al suo fianco e parla delle sue sensazioni: “Quando vivi in questo ambiente, dai tutto”.

“Non riesco a godermi il momento”

“I complimenti vanno fatti alla squadra. Abbiamo preso gol, abbiamo regalato un calcio d’angolo da dov’è scaturito il 2-2. Ho visto tutti in palla: questi erano ragazzi che fino a due settimane erano…ed invece io dico che bisogna credere sulle loro qualità. Non dico che è un punto di partenza ma non riesco nemmeno a godermi il momento perchè ripenso a Giugliano e penso al Francavilla”.

“Una Coppa di tanti”

“Ad un certo punto ho pensato ai rigori. Lo so che sono esagerato ma sto già pensando a Francavilla. Oggi hanno fatto tutti cose semplici lì davanti, tante volte invece pensano a risolvere la questione da soli.

Questa è un’annata particolare. Me lo ha ricordato Pantanelli: questa rosa ha portato sette portieri. Ed il mio pensiero va anche a chi non sta giocando più con noi ma ha contribuito ad arrivare fin qua”.