Misterbianco, Arpa Sicilia presente alla fiera della scuola e della formazione

L'evento si terrà negli spazi espositivi di SiciliaFiera

CATANIA – Dal 12 al 14 ottobre 2023 Arpa Sicilia sarà presente a Didacta Italia, edizione siciliana, la più grande fiera della scuola e della formazione. L’evento si terrà negli spazi espositivi di SiciliaFiera a Misterbianco, in provincia di Catania. All’interno dello spazio espositivo dell’assessorato del territorio e dell’ambiente, nell’ambito delle attività promosse con il fondo sociale europeo e dal programma Interegg Va Italia-Malta, Arpa Sicilia presenterà i progetti Corallo e il progetto Sicilia-Tunisia.

I partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva nella biodiversità con: gli Oculus, visori che permettono di usufruire di diversi contenuti nell’ambito della realtà virtuale; un igloo; proiezioni di contenuti audiovisivi realizzati nei siti coinvolti nei progetti Corallo; un microscopio per osservare i microrganismi marini. Inoltre non mancheranno workshop, laboratori e convegni per tutte le fasce d’età. Il team di Arpa Sicilia, inoltre, illustrerà, nello spazio dedicato, tutte le attività che svolge l’agenzia.

“Per coinvolgere le nuove generazioni abbiamo nuovi mezzi tecnologici, con i quali vogliamo lasciare l’imprinting anche attraverso esperienze immersive nel patrimonio naturale e nella biodiversità. La natura, oltre anche essere fonte di ispirazione, conoscenza, crescita e svago è anche un fondamentale stimolo economico, poiché contribuisce allo sviluppo dell’economia e offre servizi fondamentali per la creazione di posti di lavoro e per i giovani questa esperienza può mostrare tante nuove opportunità”, dice Vincenzo Infantino, direttore generale di Arpa Sicilia.