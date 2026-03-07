 Misterbianco, irregolarità in un centro revisioni auto
Misterbianco, irregolarità in un centro revisioni auto: sospesa l’attività

La Stradale ha annullato i contratti fatti nella stessa giornata
CATANIA – Agenti di polizia giudiziaria della Polstrada di Catania, durante controlli eseguiti con personale della Motorizzazione civile del capoluogo etneo, hanno riscontrato una serie di irregolarità in un centro revisioni auto di Misterbianco.

Per le gravi anomalie la polizia stradale ha sospeso l’attività della ditta e, contestualmente, ha provveduto ad annullare le revisioni di alcuni veicoli revisionati nella stessa giornata.

In questo caso si dovrà procedere a una revisione straordinaria prima che i mezzi possano essere ammessi nuovamente alla circolazione stradale.

Inoltre, è stata inviata una segnalazione al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro per gli accertamenti di competenza. 

