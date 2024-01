Misterbianco, rissa tra parenti per futili motivi: cinque i denunciati

L'episodio è accaduto nel quartiere Belsito

MISTERBIANCO (CATANIA) – In cinque sono stati denunciati per rissa aggravata in concorso, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri di Misterbianco sono infatti intervenuti ieri per sedare una rissa esplosa all’interno di un condominio della frazione Belsito. A quanto pare, si tratterebbe di una contesa familiare divampata per futili motivi ma destinata a degenerare ulteriormente se non fossero intervenuti i militari dell’Arma.

Il tutto sarebbe esploso perché, la settimana scorsa, il minore avrebbe ripetutamente suonato al citofono più volte di una signora di 49 anni, che – evidentemente infastidita – avrebbe risposto in maniera aggressiva. Da lì il battibecco che ha portato a un secondo episodio. Il padre e il figlio della donna avrebbero raggiunto, ieri, il minore in garage per ammonirlo circa l’accaduto, da lì è nata la rissa. Nel tentativo di fermare la colluttazione, la donna è rimasta ferita.

Contattati telefonicamente, sono intervenuti i carabinieri per sedare i presenti. Nonostante la presenza dei militari, una volta giunto sul posto, il padre del minore ha tentato di aggredire gli altri due. Una sfuriata che ha fatto faticare non poco i militari.