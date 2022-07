Misterbianco, sequestrati 400mila prodotti a un negozio cinese

C'erano anche articoli per l'estetica e la cura della persona.

MISTEBIANCO – I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato oltre 400mila articoli, tra cui accessori per la persona, decorativi e adesivi “made in Cina” ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. I prodotti si trovavano all’interno di un esercizio commerciale nel territorio di Misterbianco.

Le Fiamme gialle hanno segnalato alla locale Camera di Commercio l’amministratore di una società di Misterbianco per l’erogazione di sanzioni fino a 30.000 euro. L’attività misterbianchese era gestita da un uomo di nazionalità cinese e vendeva articoli privi delle prescritte informazioni sui prodotti.