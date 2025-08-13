“Oggi soffriremo tutti”: tenta di entrare a casa dell’ex, arrestato

Le minacce del 46enne a una donna di Misterbianco

CATANIA – I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne di Catania, accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, una 44enne residente in paese. L’uomo, già denunciato in passato e destinatario di un ammonimento, aveva ripreso a minacciare la donna con messaggi e audio inviati sul cellulare.

Le minacce

Secondo quanto ricostruito dai militari, nella tarda mattinata l’uomo avrebbe telefonato alla ex dicendole “…oggi soffriremo tutti!”, minacciando poi di bruciare la casa dei genitori e di fare del male a parenti e amici. La donna ha avvertito i carabinieri, che hanno subito controllato l’abitazione dei familiari in periferia, predisponendo una vigilanza discreta.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, il 46enne è tornato sul posto. Dopo aver divelto una telecamera di sorveglianza e tentato di sfondare il cancello, avrebbe provato a scavalcarlo. I carabinieri, già nei pressi, sono intervenuti bloccandolo e mettendolo in sicurezza. La donna ha sporto una nuova denuncia per tutelare sé stessa, i figli e i familiari.

Il 46enne è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.