Misterbianco, torna il Carnevale dei costumi più belli di Sicilia

Ecco l'edizione 2026

MISTERBIANCO (CATANIA) – Dal 6 al 17 febbraio 2026 Misterbianco sarà uno dei principali punti di riferimento del Carnevale siciliano con una nuova edizione del Carnevale dei costumi più belli di Sicilia. La manifestazione è stata presentata al Centro Commerciale Centro Sicilia alla presenza del sindaco Marco Corsaro, del vicesindaco con delega al Carnevale Santo Tirendi e del presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ceglie.

Evento unico nel suo genere, il Carnevale di Misterbianco è noto per la straordinaria bellezza dei costumi, frutto di mesi di lavoro artigianale, ricerca storica e creatività, che trasformano la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il sindaco Corsaro ha sottolineato come il Carnevale rappresenti non solo una festa, ma un’espressione dell’identità e della storia della comunità, capace ogni anno di rinnovarsi e stupire.

L’edizione 2026 sarà un’importante occasione per valorizzare il territorio, sostenere il turismo e dare visibilità a un patrimonio culturale che rende Misterbianco sempre più conosciuta in Sicilia e oltre.