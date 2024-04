Misterbianco, un tratto della SS 121 sarà chiuso per 2 giorni

Ecco i particolari dei lavori indifferibili

MISTERBIANCO (CATANIA) – “Domani, martedì 16 e mercoledì 17 aprile il sottopasso della Ss 121 a Misterbianco in direzione Catania sarà chiuso al traffico per indifferibili lavori di manutenzione stradale”. Lo ha reso noto il Comune, attraverso la sua pagina Facebook.

“Gli automobilisti che dovranno recarsi a Catania o nella zona sud di Misterbianco (Sieli, via Pilata e aree limitrofe) dovranno effettuare percorsi alternativi – prosegue il post -. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, la Ferrovia Circumetnea ha comunicato che il servizio autobus non subirà variazioni”.