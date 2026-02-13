Misterbianco, vigili urbani aggrediti: dura reazione delle istituzioni

Il sindaco: “Condotte contrarie al senso civico”

MISTERBIANCO (CATANIA) – Due agenti della Polizia municipale di Misterbianco sono stati accerchiati e aggrediti mentre erano in servizio in città. L’episodio, reso noto dal sindacato Opl, è avvenuto nei giorni scorsi e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I due vigili hanno riportato una prognosi di dieci giorni. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ha espresso “piena vicinanza e sostegno ai nostri operatori coinvolti”. Per poi sottolineare che non “si tratta di un fatto che non rappresenta in alcun modo il senso civico e i valori della nostra comunità. Misterbianco è una città che riconosce e sostiene il lavoro quotidiano di chi è impegnato nella tutela della sicurezza e del rispetto delle regole”.

“L’Amministrazione comunale – ha aggiunto – ha seguito fin da subito l’evolversi della vicenda. Ho sentito personalmente gli agenti assicurando massimo sostegno per ogni iniziativa. Siamo al fianco della nostra Polizia Municipale, su cui in questi anni abbiamo investito potenziando risorse umane e mezzi. Episodi come questo rafforzano la nostra determinazione a garantire legalità e sicurezza”.

Solidarietà anche dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, UIL FPL e UGL Autonomie, che parlano di “violenza inaccettabile” e ribadiscono la necessità di tutelare maggiormente gli operatori impegnati sul territorio.

Sulla vicenda sono intervenuti anche l’assessore alla Polizia municipale del Comune di Catania Carmelo Coppolino e il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, che hanno definito l’aggressione “un fatto gravissimo” e un attacco ai principi di legalità.