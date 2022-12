Mobbing al Comune: Direttore generale condannato a pagare

Già la Corte d'appello (sezione lavoro) si era pronunciata con un verdetto di condanna.

1' DI LETTURA

VIZZINI. I giudici d’appello della Corte dei conti d’Appello presieduti da Giuseppe Aloisio hanno confermato la condanna al direttore generale del Comune di Vizzini, Salvatore Mazzarino, a risarcire l’ente con 36 mila euro.

I giudici hanno confermato l’assoluzione per il sindaco Vito Saverio Cortese.



La vicenda nasce su un caso di mobbing al Comune nei confronti di una dipendente comunale Sebastiana Maggio. La corte d’appello di Catania sezione lavoro aveva condannato l’amministrazione comunale al pagamento di 75 mila euro. Da qui la richiesta della procura della Corte dei conti di risarcimento nei confronti del sindaco e del direttore generale del Comune.



In primo grado i giudici avevano condannato Salvatore Mazzarino e assolto Cortese. Decisione confermata in appello.