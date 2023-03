Mobilità, Aricò: “Serve fronte comune di Sicilia e Sardegna”

Ecco che cosa propone l'assessore.

1' DI LETTURA

PALERMO. «Sicilia e Sardegna facciano fronte comune tra loro e insieme alle altre isole del Mediterraneo per garantire il proprio diritto a una mobilità efficiente e non penalizzata da tariffe spropositate. Un patto tra le isole sui trasporti marittimi ed aerei certamente può contribuire a superare concretamente e del tutto gli svantaggi derivanti dall’insularità, così come ora in Italia è previsto dal nuovo articolo 119 della Costituzione».

Lo ha detto Alessandro Aricò, assessore regionale alle infrastrutture della Regione Siciliana, nel corso di due giornate di confronto sul tema che si sono svolte a Palermo e aggiungendo: «Con il collega assessore della Regione Sardegna, Antonio Moro, abbiamo identità di vedute e comunione di intenti su questa importante tematica, che qui in Sicilia il governo Schifani sta già affrontando con risultati molti concreti, ad esempi quelli ottenuti contro il caro-voli. Un patto, quello tra Sicilia e Sardegna, che può estendersi anche ad altre isole del Mediterraneo, ad esempio le Baleari e la Corsica, dando vita alla Carta delle isole europee sul trasporto aereo e marittimo».