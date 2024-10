Modena-Palermo, Dionisi: “Abbiamo smesso di giocare nella ripresa”

L'allenatore: "Verre ha preso una botta"

“Due tempi diversi, non ci possiamo permettere di giocare un tempo così. Nella prima frazione sbagliamo pure un rigore, andiamo due volte in gol e facciamo veramente bene. Poi nella ripresa abbiamo smesso di giocare, per un episodio o perché abbiamo subito un episodio dopo due minuti nel secondo tempo”. Così Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, inizia il suo commento della gara contro il Modena terminata 2-2.

“Questo lo possiamo cambiare – prosegue il tecnico nel post partita ai microfoni ufficiali del club -. Lo possiamo cambiare se ci rendiamo conto che questa è una qualità importante per una squadra che deve far bene. Non è solo la qualità del gioco o quella dei giocatori, ma il carattere di quest’ultimi. E oggi dentro alla partita non siamo stati bravi in tutte le partite che si sono venute a creare”.

“Rientro di Verre da titolare e gol? Molto positiva la sua prova, ma purtroppo è dovuto uscire per un problema dopo una botta nel primo tempo – ammette il tecnico -. Speriamo non sia niente, per come ha fatto sarebbe stato importante dare continuità di minuti”.

“Prossimo match contro la Reggiana al Barbera? Benissimo, giochiamo in casa dove non abbiamo ancora vinto e tutti vogliono questo successo. Dopo una partita che avevamo in pungo, abbiamo pareggiato. Prepareremo la prossima dopo quello che ci siamo fatti sfuggire oggi di mano per responsabilità nostre”, ha concluso l’allenatore del Palermo.