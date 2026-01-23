Palermo, Inzaghi: “Il Modena è una delle candidate alla promozione”

Il tecnico alla vigilia: "Dobbiamo dare continuità di prestazioni e risultati"

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha presentato la gara contro il Modena ai microfoni ufficiali del club rosanero. Il tecnico del club del capoluogo siciliano ha detto la sua sul prossimo impegno dei suoi contro i canarini che anticipa l’ultima settimana prima del gong finale della sessione invernale di calciomercato.

“Penso che sia una partita che arriva al momento giusto. È una partita molto impegnativa, come tutte in Serie B, reputo il Modena una grande squadra che fino a poco tempo fa era prima. Sono stati sfortunati in alcune partite dove non ha vinto. Sarà un bel banco di prova ma noi dobbiamo dare continuità ai risultati. Penso sia veramente la partita giusta per capire dove siamo arrivati”.

“Il Modena è una squadra che mi piace, è costruito bene e ha l’allenatore giusto – ha aggiunto -. Darà filo da torcere a tutti fino alla fine, è una delle candidate alla promozione, se la giocherà. È una squadra tosta, fisica, tecnica. Noi siamo il Palermo, per vincere ci vorrà una grande partita ma questo lo sappiamo. In Serie B se non sei al massimo rischi contro chiunque”.

Otto risultati utili consecutivi per il Palermo e Inzaghi non vuole fermarsi: “Noi dobbiamo dare continuità di risultati e di prestazioni. Quello che voglio vedere è la crescita della squadra. In queste due partite ho visto buone cose e cose dove dobbiamo migliorare. Voglio che la squadra mantenga tutto quello che di buono sta facendo ora, cercando di migliorare negli aspetti in cui abbiamo cercato di lavorare in settimana”, spiega Inzaghi.